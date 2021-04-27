Yalova Sahil Cami Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi - Son Dakika

Yalova Sahil Cami Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi

27.04.2021 16:28
Yalova Sahil Cami Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi, System.String[]

İstanbul 4. Bölge İdare Mahkemesi, Yalova Sahil Camisi Projesi'nin yapılacağı alanla ilgili yürütmeyi durdurma kararını iptal etti.

İstanbul 4. Bölge İdare Mahkemesi, Yalova Sahil Camisi Projesi'nin yapılacağı alanla ilgili yürütmeyi durdurma kararını iptal etti.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü lojmanlarının bulunduğu alan, 5 Ekim 2020 tarihinde Yalova Belediye Meclisi'nde imar planlarına "Park ve İbadet Alanı" olarak işlenmişti. Sahil camisi ve meydan projesi yapılacak bölgeyle ilgili yapılan plan değişikliğine Mimarlar Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından dava açılmıştı.

Bursa 4. Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada, 23 Mart 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Yalova Belediyesi ise İstanbul 4. Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, yürütmeyi durdurma kararını reddine karar verdi.

Verilen karar sonrasında bölgede çalışmalar yeniden başladı. - BURSA

Yalova Sahil Cami Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Yalova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova Sahil Cami Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi - Son Dakika


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