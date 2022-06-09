Alınan bilgiye göre, kavga Yalova'nın en işlek yerlerinden olan sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi Postane Köprüsü üstünde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle köprü adeta boks ringine döndü. Kavgada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran grubu çevredeki vatandaşlar araya girerek zorlukla ayırdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

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