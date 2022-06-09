Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada

09.06.2022 12:39

Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kameradaYALOVA Yalova sahilinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada

YALOVA Yalova sahilinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşandığı iddia edilen kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Alınan bilgiye göre, kavga Yalova'nın en işlek yerlerinden olan sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi Postane Köprüsü üstünde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle köprü adeta boks ringine döndü. Kavgada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran grubu çevredeki vatandaşlar araya girerek zorlukla ayırdı.

Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada

YORUMLAR
500
Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

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