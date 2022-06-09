Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü - Son Dakika
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Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü

09.06.2022 14:33

Yalova'nın sahil kesimlerinde, uzun kollara sahip zehirli bir tür olarak bilinen pusula denizanası tespit edildi.

Yalova'nın sahil kesimlerinde, uzun kollara sahip zehirli bir tür olarak bilinen pusula denizanası tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pusula denizanalarının kent merkezi, Altınova ve Çınarcık ilçeleri ile Esenköy beldesinde görüldüğü bildirildi.

Genellikle sıcak iklimlerde rastlanan türün, son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde de görüldüğü duyurulan açıklamada, "Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, pusula denizanasının, kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için salgılarının olduğu kaydedildi.

Bu salgıya temas edildiğinde, içindeki kapsüllerin patlamasıyla deride lezyonlara yol açtığı, kızarıklık, kaşıntı, yanma olabildiği aktarılan açıklamada, "Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir." uyarısında bulunuldu.

Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü
Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü
Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü
Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü

YORUMLAR
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Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü - Son Dakika

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