YALOVA-Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı-1 - Son Dakika

YALOVA-Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı-1

Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladıYALOVA'daki bir termal otelde konser veren sanatçı Deniz Seki, konuklar arasında yer alan sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü ile de düet yaparak izleyenlere müzik şöleni sundu.

Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı

YALOVA'daki bir termal otelde konser veren sanatçı Deniz Seki, konuklar arasında yer alan sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü ile de düet yaparak izleyenlere müzik şöleni sundu. Otelin 15 bin dolarlık kral dairesinde kalan ve karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini bir gün uzattığını belirten Deniz Seki, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik." dedi.

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahne alan Seki, sınırlı sayıda olan yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı. Yalova'da hayranlarıyla buluşan deniz Seki, 'İyisin tabi, Suya hapsettim, Masal' gibi eserlerini seslendirerek başladığı konbserinde hayranlarına müzik şöleni sundu. Ünlü sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü de konseri izleyen konuklar arasında yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Niran Ünsal ve Metin Özülkü de sahneye çıkarak Deniz Seki ile birlikte düet yaptı. Üç sanatçının düeti, salonu dolduran konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

'KRAL DAİRESİNDE KAYBOLDUM'

Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Deniz Seki, karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini 1 gün daha uzattı. Bir çok ülke gezdiğini fakat hiç bir otelde böyle bir odayla karşılamadığını söyleyen Seki, gazetecilerin, "Kral dairesinde kalıyorsunuz, kendinizi prenses gibi mi, yoksa kraliçe gibi mi hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik. Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Son derece mütevaziyim. Hatta bir odadan bir odaya geçerken çekiniyorumö dedi.

'BEŞ AY OTURDUM, ÇOK SIKILDIM'

Yaz sezonunun çok güzel geçtiğini ve aktif bir döneme girdiğini ifade eden Seki, "Temmuzdan bu yana sürekli çalışıyoruz çok şükür. Beş ay oturdum ve çok sıkıldım. Ekibimle beraber işlerimiz çok güzel gidiyor. Konserlerimiz de öyle, bütün arkadaşlarımın da kapıları yolları açılsın inşallah. Nazarlardan uzak diyoruz. İnşallah en kısa zamanda artık bu virüsü konuşmadan konserlerden konsere koştuğumuz zamanlarda beraber olalımö dedi.

'ŞEYDA COŞKUN BENİM HAYATIMDAKİ MUCİZEM'

Son zamanlar da kilosuyla gündeme gelen Deniz Seki, diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalıştığını söyledi. Gündeme gelen fotoğraflara inanamadığını ifade eden Seki, 'Böyle konuşunca da önümüzdeki hafta yine haber olacak. Bende insanları bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçerken böyle haberlerle meşgale etmek istemiyorum. Şeyda benim hayatımdaki mucizem. Her geçen gün daha da kilo veriyoruz. Daha da sağlıklı yaşama doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOLGA ÇAM İMZALI KOSTÜMÜM HAFİF BOLLAŞTI'

Son zamanlarda kilolarıyla gündeme gelen Seki, diyette olduğunu ifade ederek, "Kostümüm Tolga Çam imzalı. Daha iki gün önce prova yaptık. Bugün giydim, yine hafif bollaşmış. Günden güne vücut şekle giriyor. Diyetim devam ediyor. Yemek paketlerimle geziyorum, daha ne yapayım. Aç mısın diye sor, evet açımö diye konuştu.

YALOVA-Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı-1

Metin Özülkü, Niran Ünsal, Deniz Seki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 05:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YALOVA-Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı-1 - Son Dakika

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