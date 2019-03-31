Son Dakika Haberleri: Yalova Son

Yalova Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 61,22Kullanılan Oy : 38.641Geçerli Oy : 37.614Katılım Oranı : % 76,01PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,9417.657CHPVEFA SALMAN% 45,5217.121DPRIDVAN ACAR% 4,31.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 82.964
Açılan Sandık : 150
Açılan Sandık Oranı : % 61,22
Kullanılan Oy : 38.641
Geçerli Oy : 37.614
Katılım Oranı : % 76,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,9417.657
CHPVEFA SALMAN% 45,5217.121
DPRIDVAN ACAR% 4,31.619
DİĞER% 1,7641
HDPYÜKSEL AKIN% 0,69260
SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,62235
DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,1142
VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0416
TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0313
BTPRAHMİ BALTACI% 0,0310
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 85,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ORAL% 53,142.038
CHPYASEMİN FAZLACA% 40,651.559
MHPEYÜP ATA% 5,16198
DİĞER% 0,4718
İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3915
SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,187
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 86,93


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA TOKAT% 381.386
AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,41.291
İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,63424
CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,72391
DİĞER% 2,77101
SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,451
BTPABDULKADİR DURAK% 0,083
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 35,9
Katılım Oranı : % 75,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNUMAN SOYER% 50,41.752
CHPAVNİ KURT% 48,161.674
MHPHARUN YORULMAZ% 0,8630
VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,238
DİĞER% 0,27
SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,145
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 65,15
Katılım Oranı : % 77,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 43,364.873
CHPNEDİM GÜLER% 30,993.483
İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,412.518
MHPİSA YILMAZ% 2,3259
SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,4247
DİĞER% 0,3843
VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,078
BTPERDAL AKYÜZ% 0,067
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 92,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİİBRAHİM TANER% 47,91149
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 46,62145
DİĞER% 2,899
CHPSELCUK CAN USLU% 1,294
MHPBURAK SEVENGİL% 1,294

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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