Yalova Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 95,51Kullanılan Oy : 60.596Geçerli Oy : 58.955Katılım Oranı : % 76,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,3727.340AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1127.186DPRIDVAN ACAR% 4,312.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|245
|Toplam Seçmen
| :
|82.964
|Açılan Sandık
| :
|234
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95,51
|Kullanılan Oy
| :
|60.596
|Geçerli Oy
| :
|58.955
|Katılım Oranı
| :
|% 76,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEFA SALMAN
|% 46,37
|27.340
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ÖZTABAK
|% 46,11
|27.186
|DP
|RIDVAN ACAR
|% 4,31
|2.539
|DİĞER
|% 1,57
|927
|HDP
|YÜKSEL AKIN
|% 0,77
|455
|SAADET PARTİSİ
|RESUL GENÇ
|% 0,64
|377
|DSP
|İBRAHİM HALİL YUMUŞAK
|% 0,1
|60
|VATAN PARTİSİ
|FATMA JÜLİDE KESKİN
|% 0,05
|30
|TKP
|HÜLYA YILDIZ
|% 0,04
|21
|BTP
|RAHMİ BALTACI
|% 0,03
|20
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN ORAL
|% 53,05
|2.175
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 41,15
|1.687
|MHP
|EYÜP ATA
|% 4,83
|198
|DİĞER
|% 0,44
|18
|İYİ PARTİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,37
|15
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AYDIN
|% 0,17
|7
ARMUTLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,24
|Katılım Oranı
| :
|% 85,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 38,35
|1.481
|AK PARTİ
|MEHMET BİRKAN
|% 36,25
|1.400
|İYİ PARTİ
|ARİF ÜRGÜP
|% 11,63
|449
|CHP
|ALİ ÇETİNKAYA
|% 10,9
|421
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 1,42
|55
|DİĞER
|% 1,37
|53
|BTP
|ABDULKADİR DURAK
|% 0,08
|3
ÇINARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,18
|Katılım Oranı
| :
|% 78,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AVNİ KURT
|% 49,13
|4.182
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 49,07
|4.177
|MHP
|HARUN YORULMAZ
|% 1,09
|93
|DİĞER
|% 0,29
|25
|VATAN PARTİSİ
|AYŞEGÜL AYDIN
|% 0,27
|23
|SAADET PARTİSİ
|YAŞAR BAŞKAN
|% 0,13
|11
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,01
|1
ÇİFTLİKKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT SİLPAGAR
|% 44,61
|7.536
|CHP
|NEDİM GÜLER
|% 30,66
|5.179
|İYİ PARTİ
|METİN DAĞ
|% 22,14
|3.740
|MHP
|İSA YILMAZ
|% 1,88
|317
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM HABERAL
|% 0,38
|64
|DİĞER
|% 0,25
|43
|BTP
|ERDAL AKYÜZ
|% 0,05
|8
|VATAN PARTİSİ
|HAKKI YILDIRIM
|% 0,04
|7
TERMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,44
|Katılım Oranı
| :
|% 92,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM TANER
|% 48,62
|563
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 47,75
|553
|MHP
|BURAK SEVENGİL
|% 1,3
|15
|CHP
|SELCUK CAN USLU
|% 1,21
|14
|DİĞER
|% 1,12
|13
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller