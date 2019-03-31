Son Dakika Haberleri: Yalova Son

Yalova Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 95,51Kullanılan Oy : 60.596Geçerli Oy : 58.955Katılım Oranı : % 76,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,3727.340AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1127.186DPRIDVAN ACAR% 4,312.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 82.964
Açılan Sandık : 234
Açılan Sandık Oranı : % 95,51
Kullanılan Oy : 60.596
Geçerli Oy : 58.955
Katılım Oranı : % 76,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEFA SALMAN% 46,3727.340
AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1127.186
DPRIDVAN ACAR% 4,312.539
DİĞER% 1,57927
HDPYÜKSEL AKIN% 0,77455
SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,64377
DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,160
VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0530
TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0421
BTPRAHMİ BALTACI% 0,0320
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175
CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687
MHPEYÜP ATA% 4,83198
DİĞER% 0,4418
İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715
SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 85,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA TOKAT% 38,351.481
AK PARTİMEHMET BİRKAN% 36,251.400
İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,63449
CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,9421
SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,4255
DİĞER% 1,3753
BTPABDULKADİR DURAK% 0,083
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 87,18
Katılım Oranı : % 78,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 49,134.182
AK PARTİNUMAN SOYER% 49,074.177
MHPHARUN YORULMAZ% 1,0993
DİĞER% 0,2925
VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2723
SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1311
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,617.536
CHPNEDİM GÜLER% 30,665.179
İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,143.740
MHPİSA YILMAZ% 1,88317
SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,3864
DİĞER% 0,2543
BTPERDAL AKYÜZ% 0,058
VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,047
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 92,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİİBRAHİM TANER% 48,62563
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 47,75553
MHPBURAK SEVENGİL% 1,315
CHPSELCUK CAN USLU% 1,2114
DİĞER% 1,1213

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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