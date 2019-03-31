Son Dakika Haberleri: Yalova Son

Yalova Son

39 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 99,59Kullanılan Oy : 63.612Geçerli Oy : 61.772Katılım Oranı : % 77PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,1828.524AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 45,7728.273DPRIDVAN ACAR% 4,983.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 82.964
Açılan Sandık : 244
Açılan Sandık Oranı : % 99,59
Kullanılan Oy : 63.612
Geçerli Oy : 61.772
Katılım Oranı : % 77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEFA SALMAN% 46,1828.524
AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 45,7728.273
DPRIDVAN ACAR% 4,983.074
DİĞER% 1,13695
SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,85525
HDPYÜKSEL AKIN% 0,8497
DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,1379
VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0848
TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0530
BTPRAHMİ BALTACI% 0,0427
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175
CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687
MHPEYÜP ATA% 4,83198
DİĞER% 0,4418
İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715
SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA TOKAT% 38,821.711
AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,821.579
İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,25496
CHPALİ ÇETİNKAYA% 11,21494
SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,6372
DİĞER% 1,253
BTPABDULKADİR DURAK% 0,073
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNUMAN SOYER% 49,634.878
CHPAVNİ KURT% 48,814.797
MHPHARUN YORULMAZ% 0,9593
DİĞER% 0,2525
VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2323
SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1111
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,47.523
CHPNEDİM GÜLER% 30,485.165
İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,143.752
MHPİSA YILMAZ% 2,1356
SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,584
DİĞER% 0,2644
BTPERDAL AKYÜZ% 0,0611
VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,0610
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 93,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 49,461.093
İYİ PARTİİBRAHİM TANER% 46,651.031
CHPSELCUK CAN USLU% 1,5835
MHPBURAK SEVENGİL% 1,1826
DİĞER% 1,1325

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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