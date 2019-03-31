Yalova Son
39 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 99,59Kullanılan Oy : 63.612Geçerli Oy : 61.772Katılım Oranı : % 77PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,1828.524AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 45,7728.273DPRIDVAN ACAR% 4,983.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|245
|Toplam Seçmen
| :
|82.964
|Açılan Sandık
| :
|244
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 99,59
|Kullanılan Oy
| :
|63.612
|Geçerli Oy
| :
|61.772
|Katılım Oranı
| :
|% 77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEFA SALMAN
|% 46,18
|28.524
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ÖZTABAK
|% 45,77
|28.273
|DP
|RIDVAN ACAR
|% 4,98
|3.074
|DİĞER
|% 1,13
|695
|SAADET PARTİSİ
|RESUL GENÇ
|% 0,85
|525
|HDP
|YÜKSEL AKIN
|% 0,8
|497
|DSP
|İBRAHİM HALİL YUMUŞAK
|% 0,13
|79
|VATAN PARTİSİ
|FATMA JÜLİDE KESKİN
|% 0,08
|48
|TKP
|HÜLYA YILDIZ
|% 0,05
|30
|BTP
|RAHMİ BALTACI
|% 0,04
|27
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN ORAL
|% 53,05
|2.175
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 41,15
|1.687
|MHP
|EYÜP ATA
|% 4,83
|198
|DİĞER
|% 0,44
|18
|İYİ PARTİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,37
|15
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AYDIN
|% 0,17
|7
ARMUTLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 38,82
|1.711
|AK PARTİ
|MEHMET BİRKAN
|% 35,82
|1.579
|İYİ PARTİ
|ARİF ÜRGÜP
|% 11,25
|496
|CHP
|ALİ ÇETİNKAYA
|% 11,21
|494
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 1,63
|72
|DİĞER
|% 1,2
|53
|BTP
|ABDULKADİR DURAK
|% 0,07
|3
ÇINARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 49,63
|4.878
|CHP
|AVNİ KURT
|% 48,81
|4.797
|MHP
|HARUN YORULMAZ
|% 0,95
|93
|DİĞER
|% 0,25
|25
|VATAN PARTİSİ
|AYŞEGÜL AYDIN
|% 0,23
|23
|SAADET PARTİSİ
|YAŞAR BAŞKAN
|% 0,11
|11
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,01
|1
ÇİFTLİKKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT SİLPAGAR
|% 44,4
|7.523
|CHP
|NEDİM GÜLER
|% 30,48
|5.165
|İYİ PARTİ
|METİN DAĞ
|% 22,14
|3.752
|MHP
|İSA YILMAZ
|% 2,1
|356
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM HABERAL
|% 0,5
|84
|DİĞER
|% 0,26
|44
|BTP
|ERDAL AKYÜZ
|% 0,06
|11
|VATAN PARTİSİ
|HAKKI YILDIRIM
|% 0,06
|10
TERMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,89
|Katılım Oranı
| :
|% 93,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 49,46
|1.093
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM TANER
|% 46,65
|1.031
|CHP
|SELCUK CAN USLU
|% 1,58
|35
|MHP
|BURAK SEVENGİL
|% 1,18
|26
|DİĞER
|% 1,13
|25
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi