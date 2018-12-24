Yalova Soyadı 'Altın' Olan Taksici, Arka Koltukta 20 Bin Liralık Altın Buldu

Soyadı 'Altın' olan taksici, arka koltukta 20 bin liralık altın buldu
YALOVA'nın Çınarcık
ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın
(42), taksinin arka koltuğunda unutulmuş el çantası buldu. Çantadan 20 bin TL değerinde altın çıktı. Taksici esnaf, içerisinde altın bilezik, zincir, küpe ve kolye olan çantayı polise teslim etti.
Taksicilik yapan Erdal Altın, öğle saatlerinde taksisinin arka koltuğunda bir bayan el çantası buldu. İçini kontrol eden Altın, çantada birçok ziynet eşyası olduğunu gördü. Altınların gerçek olup olmadığını kuyumcuda kontrol ettiren taksici, ziynet eşyalarının 20 bin TL değerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Altın, durumu polise bildirerek çantayı polise teslim etti.
Gazetecilere açıklamada bulunan Altın, 'Arabamda çanta buldum. İçindekinin gerçek altın olup olmadığını öğrenmek için bir kuyumcuya gittim sordum. Bu oyuncak veya sahte de olabilirdi. Kuyumcuya sordum, 'hayır bunlar gerçek altın' dedi. İnşallah sahibi bulunur. Ben de emniyete teslim ediyorum. Herkesin bilgisine sunuyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Öyle bir rakam söylediler. Bizim için değeri önemli değil. Önemli olan bunun sahibinin bulunması? dedi.
Müşterisini hatırlamayan Altın, 'Taksie binen inen belli olmadığı için hatırlamıyorum. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruz' diye konuştu.