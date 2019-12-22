Yalova sütlüsü artık yurt dışında da biliniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova sütlüsü artık yurt dışında da biliniyor - Son Dakika

Yalova sütlüsü artık yurt dışında da biliniyor

6 saat önce

YALOVA'da 7 yıl önce üretilmeye başlanan Yalova sütlüsü, lezzetinin tesciliyle, birçok geleneksel tatlıyı geride bıraktı.

Yalova sütlüsü artık yurt dışında da biliniyor, System.String[]

YALOVA'da 7 yıl önce üretilmeye başlanan Yalova sütlüsü, lezzetinin tesciliyle, birçok geleneksel tatlıyı geride bıraktı. Türkiye geneline gönderilen Yalova sütlüsünün yurt dışında da bilinirliliğinin arttığı belirtildi.

Yalova mutfağının en gözde tatlısı haline gelen Yalova sütlüsünün ünü giderek artırıyor. 7 yıllık Ar-Ge çalışması sonrası ortaya çıkan ve tarifi sır gibi saklanan ürün, kısa zamanda vatandaşların beğenisini kazanırken, son olarak 'Türkiye Favori Lezzetler Ödül Töreni'nde tatlı kategorisinde birincilik aldı.

Baklava, künefe ve güllaç gibi tatlıları tahtından eden Yalova sütlüsüne ilişkin bilgiler veren üretici Ömer Koyuncu, "Yalova sütlüsü, çok hafif bir tatlı. Şuruplu tatlılara oranla yüzde 80 yağ ve şeker oranı düşük. Özel bir hamur ve özel bir fırın tasarımıyla pişirilmektedir. Mevsimsel meyvelerle tüketilen bir tatlıdır. Öncelikle Yalova halkı bunu çok sevdi. Yalova'dan Türkiye geneline bu lezzet yayıldı ve coğrafi işaret konumuna geldi. Gastronomi alanında çalışmalar yapılan birçok üniversitedeki çalışmalarda da yer aldı" diye konuştu.

Ayrıca, Yalova sütlüsünün, 18 milyon kişinin katılımıyla yapılan halk oylamasında birincilik ödülü aldığını kaydeden Koyuncu, şu anda Türkiye geneline gönderildiği, bu lezzetin Avrupa'da da bilinirliğinin arttığı ve bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.


Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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