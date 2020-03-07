Yalova tek eliyle yufka açıp, gözleme satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova tek eliyle yufka açıp, gözleme satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Yalova tek eliyle yufka açıp, gözleme satarak geçimini sağlıyor

6 saat önce

Tek eliyle yufka açıp, gözleme satarak geçimini sağlıyorYALOVA'da, doğuştan tek eli olmayan Şerife Şahin (70), pazaryerinde yufka açarak gözleme yapıyor.

Tek eliyle yufka açıp, gözleme satarak geçimini sağlıyor

YALOVA'da, doğuştan tek eli olmayan Şerife Şahin (70), pazaryerinde yufka açarak gözleme yapıyor. Yalnız yaşayan Şahin, yaptığı gözlemeleri satarak geçimini sağlıyor.

Yalova'da, doğumundan itibaren tek eli olmadan yaşayan Şerife Şahin, hayat mücadelesinden vazgeçmedi. Sabah erken saatlerde kalkarak, pazaryerinde bulunan tezgahını açan Şahin, geç saatlere kadar kendi yaptığı gözlemlerini satarak geçimini sağlıyor. Sabah tezgahını açmadan önce ise bulunduğu yeri tek başına süpürüp temizleyen Şahin, müşterilerine de hijyenik bir ortamda hizmet veriyor. Durumundan hiçbir zaman şikayetçi olmadığını ve her defasında haline şükrettiğini dile getiren yaşlı kadın, azmi ve çabasıyla da çevresindekilere örnek oluyor.

'ENGELLİYİM DİYEREK KİMSEYE MUHTAÇ OLMASINLAR'

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak işinin başına geçtiğini belirten Şahin, "Pazaryerine yakın bir yerde evim. Eşyalarımı pazar arabasına koyup, tezgahımın olduğu yere getiriyorum. Biz engellilere acımasınlar, herkes çalışsın. Engelliyim diyerek kimseye muhtaç olmasınlar. Bende ekmeğimi gözleme yaparak kazanıyorum" dedi.

'BEN ASLINDA ONA ENGELLİ DEMİYORUM'

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacı ise "Şerife Şahin bugüne kadar tek başına hayat mücadelesi veren bir engellimiz. Ben aslında ona engelli demiyorum. Çünkü bizlerin iki eliyle yapamadığını, tek eliyle tek başına yapan örnek bir kadın. Sadece engellilere değil, sağlıklı insanlara da örnek olması gerekiyor. Hem tek eliyle bu işleri yaparken, kimseye muhtaç olmadan hayat mücadelesini buraya kadar getirdi. Bundan sonra da inşallah devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yalova tek eliyle yufka açıp, gözleme satarak geçimini sağlıyor

Yalova, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:14 Kaynak: DHA
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