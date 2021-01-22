Yalova Terma City'de sömestir şenliği - Son Dakika

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova Termal ilçesine bulunan 60 bin metrekare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli termal tesisi Terma City, sömestir şenliğinde çocuklar için çeşitli aktiviteler hazırladı.

Yalova Terma City'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemini kapsamında öğrenciler, yarıyıl tatilini 23 Ocak-14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacak. Bu dönemde aileler oldukça bilinçli hareket edip "Güvenli Turizm Sertifikalı" tesisleri tercih ediyor.

Karaderili Şirketler Grubu'nun tesisi Terma City, bu yıl sömestir şenliği adı altında çocukların termal su ile stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmeleri için birçok aktivite ve özel organizasyonlar hazırladı.

Çocuklara özel bir sokak şenliği planlayan ve özel bir sokak tasarlayan Terma City ebeveyn ve çocuklar için sağlık ve eğlence dolu bir konaklama paketi hazırladı.

Bu yıl misafirlerini konaklama ve SPA terapi paketlerinde yüzde 25'e varan indirim oranları ile karşılayacak olan Terma City, sömestir şenliği boyunca ücretsiz 3-12 yaş çocuklar için uzmanlarca uygulanacak olan çikolata ve köpük masajları, çocuk büfeleri, vitamin bar, ahşap boyama atölyeleri, uçan balon çocuk şenliği, resim atölyesi ve resim sergisi, maskot rock grubu, çocuklar için trafik eğitimi, hamur oyunları, yüz boyama, çocuk sineması, küçük yarışmalar ve ayrıca animasyon, fitness programları, SPA paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada spinning gibi aktiviteler ile misafirlerini ağırlayacak.

"Otelimizde 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, sömestir tatiline yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Tesisimizde yarıyıl tatili için şu anda yüzde 60-65 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 70-75 dolulukla geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sömestir tatil dönemini yüzde 100 kapasite ile geçirdiklerini anımsatan Hügül, şunları kaydetti:

"Bu yıl da sömestir sebebi ile rezervasyon talepleri çok fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını haziran ayından bu yana yüzde 75 seviyesinde Terma City yönetimi olarak koruyoruz.

Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Çocuklarımız için tüm ayrıntıları düşündük. 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet verdiğimiz otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler."

Hügül, "Terma City'de bilinenin aksine, SPA ve kür merkezi, sinema salonları, eğlence kulüpleri, spor salonları, çocuk eğlence merkezleri ve tüm sosyal donatılarımız ile gençleri ağırlamayı hedef edindik. Biz buna yeni nesil Termal diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.