Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı - Son Dakika

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, tüm alanlarında hijyen ve güvenliği ön planda tutarak "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı.

Yalova Terma City, tüm alanlarında hijyen ve güvenliği ön planda tutarak "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı.

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Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, "yeni normal" 'sürecinin başından bu yana otellerinde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında tüm denetimlerden geçip "Güvenli Turizm Sertifikası" aldıklarını bildiren Hügül, "Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. Misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek." ifadelerini kullandı.

"Odalarda tek kullanımlık ürün var"

Açıklamada verilen bilgiye göre, otel yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı şu önemleri aldı:

"Misafirlerin tesise girişte temassız ateş ölçümü yapılacak. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Kovid19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirmeleri yazılı olarak alınacak. Kovid19 tedbirleri ile ilgili yazılı bilgilendirme formu imza karşılığı verilecek. Yemek salonu, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon alanı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Yer işaretleri ve uyarıcı tabela ve yazılarla sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı. Otel bünyesindeki tüm departman çalışanlarımıza Hijyen ve Dezenfeksiyon ile Sosyal Mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri konusunda eğitimler verildi. Odalardaki ve diğer kapalı ünitelerdeki camlar günlük temizlik ve dezenfektasyon sırasında açılarak; temizlik sonrasında en az 1 saat havalandırılmaktadır."

Eğitimli ve hijyen sertifikalı personellerin maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemleri yaparken, odalarda misafirlere özel tek kullanımlık ürünler temin edilecek.

Misafirlerin kullandığı nevresim, çarşaf, havlu ürünlerinin katlanması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapılmayarak, toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek. Temizlik sterilizasyon işlemleri ise, hijyen ve uygulamaları konusunda uluslararası standartlara ve sertifikalara sahip profesyonel çözüm ortakları ile yapılarak kayıt altında tutulacak.

Sık dokunulan yüzeylerin, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliği sterilizasyonu periyodik olarak yapılan otelde, şu tedbirler alındı:

"Alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılıyor.

Resepsiyon işlemleri sırasında ve kapalı alanlarda güvenli sosyal mesafe düzenlemesi için işaretlemeler yapılarak önlemler alındı.

Resepsiyon bölümünde oda kartı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazası sağlanmaktadır. Uluslararası hijyen ve standartlarına sahip lisanslı dezenfekte ve temizlik ürünleri ile periyodik açık alan ve kapalı alan dezenfeksiyonu yapılmaktadır."

Çalışanların ve ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında temassız ateş ölçer ile vücut ısısı ölçümleri yapılıp takibinin sağlandığı otelde, yapılan ölçümler kayıt altında tutularak, olası şüpheli durumlarda izolasyon alanları oluşturularak yetkili kişi ve kurumlar bilgilendirilecek.

Resepsiyon, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yalova Terma City, 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı - Son Dakika Ekonomi
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