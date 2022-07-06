Termal bayramda gelecek misafirleri için son hazırlıklarını tamamladı

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'daki kaplıca bölgesinde, Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem yabancı turist yoğunluğu bekleniyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de şifa merkezi olan Termal ilçesindeki işletmeler, misafirlerini rahat ve huzurlu bir ortamda ağırlayabilmek için son hazırlıklarını gözden geçiriyor.

"Güvenli Turizm Sertifikası" bulunan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü mevcut tatilcilere hizmet verirken, diğer yandan idari izinle 9 güne çıkan tatil için hazırlık yapıyor.

İşletme Müdür Yardımcısı Reşit Yeşil, AA muhabirine, bölge olarak çok haraketli günler geçirmeye başladıklarını söyledi.

Şu anda yüzde 90 olan tesisteki doluluğun bayramda yüzde 100'e çıkacağını öngördüklerini belirten Yeşil, "Müşterilerimiz Rus ve Avrupa ağırlıklı oluyor ama sezon olarak bu sıralar Orta Doğulu turistimiz çoğunlukta. Bayramda da genelde yoğunluğumuz bu yönde olacak." dedi.

Yeşil, bayramda tesisi tercih edecek ziyaretçilerin, sıcak havuz ve hamam dışında ormanlık alanda doğayla iç içe güzel tatil geçireceğini dile getirdi.

Doğayla iç içe olmasının kaplıca bölgesine ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Reşit Yeşil, şöyle devam etti:

"Burası oksijen çadırı gibi. Doğada yürüyüşler yapabiliyor, şelale, yayla gibi güzellikleri görebiliyorlar. Zaten dünya çapında tescilli ve madalyalı suyumuz var. Tesis içerisinde değişik yerlerde kaynaklarımız çıkıyor. Bunlardan mide suyu, ayak suyu, göz suyu ve buhar çıkan yerimiz var. Genelde buharı ciltte çıkan sivilce, akne gibi rahatsızlıklarda kullanabiliyorlar."

Şelale, gölet, yaylalara ve denize yakın

İlçedeki bir termal otelin genel müdürü Arif Şaldırak ise tesisin doluluğunun yüzde 90 olduğunu, bayramda tam doluluk beklediklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle Arap turist ağırlayamadıklarını ancak son dönemlerde yasakların kalkmasıyla rezervasyonların gelmeye başladığını aktaran Şaldırak, şunları kaydetti:

"İlçe nüfusumuz 6 binlerde ancak bayram ve bayram sonrasında gelecek konaklama ve günübirlik misafirlerimizle 300 binin üzerinde olmasını ümit ediyoruz. Bu yaz sezonunu misafirlerimizle dolu dolu geçireceğimize inanıyorum. Termal'e gelen misafirlerimiz gün içinde doğal kaynak sularımızdan faydalanıyor. Gezmek isteyenler ise çevrede bulunan şelaleler, gölet ve yaylaları dolaşabiliyor, ATV turları yapabiliyor, istediklerinde 8 kilometre uzaklıktaki deniz sahiline gidebiliyorlar."