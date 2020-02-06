Yalova Termal Fen Lisesine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi" kapsamında ISO 9001: 2015 kalite belgesi verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen sertifika töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakanlık yetkililerinden Özkan Avcı'nın ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Okul Müdürü Cihat Cem Akıncı'ya vermesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program son buldu.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, Bakanlık tarafından kalite belgesinin ilk kez Yalova'ya verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "İlk belgenin ilimizdeki göz bebeğimiz olan Fen Lisemize verilmesinde emeği geçen okul yönetimimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu belgeden sonra ilimizdeki birçok okulumuz bu kalite belgesini almaya hak kazanır. Bu noktada kaliteli yönetim sistemini belirlemiş bir eğitim kurumunda başarılar gittikçe artacaktır." dedi.

Okul Müdürü Akıncı da Türkiye'deki 12 bin lise arasında bu belgeyi ilk kez kendilerinin almalarından mutlu olduklarını anlattı.

Daha öncede çevre konusunda gösterdikleri başarılı çalışmayla çevre beratı aldıklarını hatırlatan Akıncı, şöyle konuştu:

"Bakanlıktan aldığımız bu katile belgesiyle de başarılarımız taçlandırıldı. Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmaya biz geçen yıl başvurduk. Eğitimin standartlaştırılması adına rehberlik faaliyetlerimizden servis ve destek hizmetlerine, yemek hizmetinden maddi kaynaklar yönetimimize, eğitim öğretimsel liderlik boyutları ve alanlarımıza kadar her alanda standartlaştırmaya gittik. Bakanlık denetçilerimiz, müfettişlerimiz ve uzmanlarımız tarafından değerlendirildi. Uzun bir sürecin sonunda bu belgeyi almaya hak kazandık."