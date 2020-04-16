Yalova Tersaneleri, devlet hastanesine ventilasyon cihazı bağışladı - Son Dakika

Yalova Tersaneler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yalova Devlet Hastanesine ventilasyon cihazı bağışladı.

Yalova Tersaneler Birliğinden yapılan açıklamada, virüsün dünya ve ülkede artan etkilerinin gündeme getirdiği ihtiyaçlara cevap vermek için gayret ettiğini bildirdi.

Mart ayında erken teşhisi kolaylaştırmak maksadıyla aynı hastaneye bir termal kamera bağışlandığına yer verilen açıklamada, vakaların ülkede ve Yalova'da artması üzerine yoğun bakımda çok ihtiyaç duyulan ventilasyon cihazı ile destek vermeye devam ettiklerine dikkat çekildi.

Yalova Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Musa Karabulut ve Tersaneler Birliği Başkan Vekili Orhan Gülcek'in hazır bulunduğu programda cihazın hastaneye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gülcek, önceliklerinin insan sağlığı olduğunu belirterek, "Sağlık ekonomik beklentilerden öncedir. Bağışladığımız bu cihaz sayesinde bir can bile kurtulsa bizim için en büyük mutluluk odur. Allah fedakar sağlık personelimizin güçlerine güç, sabırlarına sabır katsın, bu cihaza ihtiyaç duyan hastalarımızın sağlıkla evlerine dönmelerini nasip etsin." diye konuştu.

Başhekim Vekili Karabulut da, "Orhan Gülcek beyin nezdinde tüm tersane işletmecilerine teşekkür ederim. Orhan beyin güzel duasına ben de katılıyorum ve ekliyorum. Deniz taşımacılığını aksatmamak için tersanelerimizde hizmet veren çalışkan insanlara da güç ve sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.