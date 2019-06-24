Son Dakika Haberleri: YALOVA TEZKERESİNE 5 GÜN KALA KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU
Son Dakika Güncel Haber

YALOVA TEZKERESİNE 5 GÜN KALA KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU

56 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi. Acı haber, aileye il protokülü tarafından verildi.
Er İslam Muhammed Altuğ'un şehit olduğu haberi, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Müftüsü Cemal Çıkrık ile yetkililer tarafından Yalova merkez Süleymanbey Mahallesi'nde yaşayan baba Hakan ve anne Şükret Altuğ'a verildi. Oğlunun yaşamını yeterdiğini öğrenen anne Şükret Altuğ, sinir krizi geçirdi. Ailenin evine Türk bayrağı asılarak, önüne taziye çadırı kuruldu.
NİŞAN YAPACAKTI
Kaza kurşunu ile hayatını kaybeden Er İslam Muhammet Altuğ'un tezkeresini almaya 5 gün kaldığı, askerlik dönüşünde de nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Altuğ'un cenazesinin yarın Yalova'da, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
YALOVA TEZKERESİNE 5 GÜN KALA KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:32:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YALOVA TEZKERESİNE 5 GÜN KALA KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]