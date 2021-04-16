Yalova Üniversitesi Huawei Mobil Servisleri Eğitim Programı'nda yeni dönem başladı

Huawei, Türkiye'de bilgi teknolojileri alanındaki eğitim faaliyetlerini genişletmek amacıyla Yalova Üniversitesi iş birliğiyle başlattığı Huawei Mobil Servisleri (HMS) Eğitim Programı'nı sürdürüyor.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, 2020 güz döneminde hayata geçen 14 haftalık pilot program, 2021 bahar dönemiyle birlikte yeniden başladı. Toplamda 82 öğrencinin faydalandığı program, Android işletim sistemi temel eğitimleriyle başlayarak, HMS Core ile HMS Core üzerinde çalışan kit ve servislerin işlenmesiyle devam ediyor.

Örnek projelerle de desteklenen programla öğrencilerin araştırma yetileri gelişirken, bilişim sektörüne profesyonel anlamda da hazır hale gelmeleri hedefleniyor.

Yalova Üniversitesi'nde, eğitim programının yeni dönemi için gerçekleştirilen imza törenine, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai ve şirketin HMS ekibinden uzmanlar katıldı. Gelecekte daha fazla öğrenciye fayda sağlamayı hedefleyen program kapsamında, üniversiteye Huawei ekipmanlarının bulunduğu bir laboratuvar kurulması da planlanıyor.

"2 binden fazla mühendis ve araştırmacı Ar-Ge merkezimizin parçası oldu"

Açıklamada konuya ilişkin açıklamaları yer alan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde 10 yıldan uzun bir süredir çok sayıda bilişim uzmanı yetiştirdiklerini bildirdi.

Kuruluşlarından bu yana 2 binden fazla mühendis ve araştırmacının, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ailesinin bir parçası olduğunu kaydeden Hai, "Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Yalova Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz Huawei Mobil Servisleri özelindeki bu eğitim programının sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Yalova Üniversitesi Mobil Programlama Ders Koordinatörü Dr. Yunus Özen ise, iş birliğinin başlangıcından itibaren mobil programlama konusunda şirketten önemli bir destek gördüklerini belirterek, teknoloji üreten bir şirketle çalıştıkları ve deneyimli mühendislerini derslerinde gördükleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Özen, "Kod platformları üzerine, yapay zeka, makine öğrenmesi ve network algoritmaları gibi birçok konuda neler yapabileceğimizi de ayrıca değerlendiriyoruz. İleriki dönemde iş birliğimizin daha da derinleşeceğine ve birlikte verimli çalışmalara imza atabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.