Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı görevine başladı - Son Dakika
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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı görevine başladı

09.04.2022 09:52
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Prof. Dr. Suat Cebeci'den törenle görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Prof. Dr. Suat Cebeci'den törenle görevi devraldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bahçekapılı, hizmetlerinden dolayı Cebeci'ye teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte mevcut dinamizmi sürdüreceklerini belirten Bahçekapılı, devletin kendilerine biçtiği önemli rolleri ve beklediği önemli atılımları devletin şehirdeki tüm organlarıyla uyumlu ve intizamlı şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle, doğup büyüdüğü şehre rektör olarak atanmaktan gurur ve onur duyduğunu ifade eden Bahçekapılı, "Üniversitemizi ve şehrimizi geleceğe taşımayı planlıyoruz. Bu noktada hem akademik anlamda görev yapan arkadaşlarımız hem de idari personellerimizden destek bekliyorum. Durmadan hızlı bir şekilde üniversitemizi yarınlara taşıyabilmek ve gerçekten ileri seviyeye götürebilmek hem bölgesinde hem ülke çapında hem de dünya çapında adından söz ettirebilen bir üniversiteyi sürdürebilmenin hayalini taşıyorum." diye konuştu.

Bahçekapılı, kendilerine vizyon açacak, geleceğe adım attırabilecek ve üniversiteyi bir adım ileriye taşıyabilecek herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Tören sonrası Rektör Prof. Dr. Bahçekapılı ve Prof. Dr. Suat Cebeci, birbirlerine çiçek takdim etti.

Program, Vali Muammer Erol ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un, Cebeci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.

Törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyen ve idari personel katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı görevine başladı - Son Dakika


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