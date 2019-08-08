Son Dakika Haberleri: Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı

53 dakika önce

Yalova Üniversitesinin, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 97,5 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı, System.String[]
Yalova Üniversitesinin, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 97,5 doluluğa ulaştığı bildirildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni akademik yıl için bir önceki döneme göre yüzde 5'lik puan artışı ile yüzde 97,5 doluluğa ulaşıldığı belirtildi.
3 bin 445 yeni öğrenciyi bünyesine katan üniversitenin, ilk kez kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerle 3 bin 700 yeni öğrenci sayısına ulaştığı da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece, üniversitemiz 10 yıllık tarihinin en yüksek doluluk oranını yakalamıştır. Üniversitemiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılında mevcut fakülte ve meslek yüksekokullara ek olarak Altınova Meslek Yüksekokulu, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarına toplamda 11 yeni bölüme öğrenci kabul etti. 2019 YKS verileri ışığında ortaya çıkan doluluk oranları üniversitemizin yeni bölümler noktasında isabetli kararlar vermiş olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Öğrencilerine daha iyi eğitim öğretim olanağı sunmak ve yerleşkelerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn etmek için çalışmalarına hız veren üniversitemiz, yeni dönemde hizmete sunacağı Öğrenci Yaşam Merkezi ile memnuniyet düzeyini daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor."
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor
AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:10:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]