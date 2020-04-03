Yalova Üniversitesinden 3D yazıcılarla siperlik üretimi - Son Dakika

Yalova Üniversitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmalarını sağlamak amacıyla 3D yazıcılarla siperlik üretimine başladı.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, yaptığı açıklamada, Yalova Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere üniversite bünyesinde siperlik üretimine başladıklarını belirtti.

Cebeci, sağlık personelinin ihtiyaçlarına cevap vermek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üretilen siperlik maskeler tek kullanımlık değil. Dezenfekte edilebilen bir maske bu. Hatta doktorlarımızın söylediğine göre, virüs kuru alanda çok fazla yaşamadığı için bunu akşam balkona atın, sabah tekrar kullanılabilir. Haftada 100 ile 200 adet arasında üretim yapabileceğiz, maskelerin kalıbı çıkarıldığı zaman daha fazla üretim olacak.

Bu yapıldığı zaman haftada 600, 700, 1000'e kadar çıkabilir. Biz de kendi çapımızda milletimize ne kadar katkı sağlarız, ne yapabiliriz, bunun gayreti içindeyiz. Şimdilik bunu yapabiliyoruz ama daha yapacaklarımız da olacak inşallah.

Elimizden geldiğince bu süreci birlik içinde, dayanışma içinde herkes kendi elinden geleni yaparak atlatacağız."