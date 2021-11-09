Yalova Üniversitesinden sanayi kentlerine hızlı analiz ve yanmazlık ölçümü hizmeti - Son Dakika

Yalova Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi, sanayi kuruluşları ve bilim insanlarından gelen talepler doğrultusunda modern imkanlarla yürütülen testlerden kısa sürede sonuç alıp öğretim üyeleri, araştırmacılar ve firmalara kolaylık sağlıyor.

Üniversite yerleşkesinde 2012'de kurulan merkez, bünyesinde bulunan cihaz, ekipman ve kadrosuyla birçok alanda sanayi kuruluşları ve akademisyenlerin çalışmalarında önemli roller üstleniyor.

Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok üniversiteye de hizmet veren araştırma ve uygulama merkezi, mekanik, termal analiz, mikroskobik görüntüleme, polimer işleme, yakıt analiz, çevre analiz, kromatografi ve spektroskopi laboratuvarlarından oluşuyor.

Mekanik laboratuvarında, polimer ve metal malzemelerin aşınma, darbe, çekme, sertlik analizleri yapılıyor. Termal Analiz Laboratuvarı, polimerler, polimer karışımları, elastomerler, kompozitler, su ve çevre, ilaç ve gıda alanlarına hizmet edecek şekilde farklı yöntemlerle termal özelliklerin tayini işlevini görüyor.

Mikroskobik görüntüleme laboratuvarında, polimer, seramik, metal, bitki gibi malzemeler inceleniyor, kimyasal bileşimler hakkında bilgiler elde ediliyor. Polimer işleme laboratuvarında ise polimer malzemelerin şekillendirilme süreçlerine ait proses şartlarının optimizasyonu, polimer-katkı reçetelerinin belirlenmesi, polimer karışımlarının hazırlanması, polimer esaslı kompozit malzemelerin hazırlanması konularında araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Aynı zamanda enjeksiyon cihazı kullanılarak uygun kalıp ile sektörün ihtiyacı olan her türlü plastik parça seri olarak üretilebiliyor.

Diğer laboratuvarlarda ise yanmazlık testleri, benzin, motorin, fuel-oil, biyodizel yakıtı ve atık yağ numunelerinin analizleri gerçekleştiriliyor.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, AA muhabirine, merkeze kurumsal bir mahiyet kazandırdıklarını ve kabiliyetini çok yönlü olarak geliştirdiklerini söyledi.

Birimin hem üniversiteye hem de çevreye hizmet veren bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Cebeci, şu bilgileri paylaştı:

"Firmalar veya akademisyenler tarafından bir analiz veya test istenildiğinde bütün süreç, analiz sahipleri tarafından dijital ortamda takip edilebilmektedir. Analiz talebinde bulunan kişinin cep telefonuna analiz süreciyle ilgili bilgiler anında iletilmektedir ve analiz sonuçlandırıldığında da SMS ile bildirim yapılmaktadır. Merkezimizde modern bir sistem kurulmuş olup bunu daha da geliştirmeyi düşünmekteyiz. Diğer üniversitelerde de mevcut laboratuvarlardan bulunmakta ancak bizim merkezimizin işleyiş açısından artıları daha fazla. Burayı işlerlik bakımından çok pratik hale getirdik ve öyle bir kabiliyet geliştirdik ki diğer üniversitelerde çok nadir olarak verilen hizmetleri de veriyoruz. Bu yolla iş dünyasıyla daha entegre bir çalışma yapma süratiyle üniversite, sanayi ve kamu iş birliği sayesinde ileri düzeyde hizmet üretmek maksadıyla merkezimizi geliştirdik."

Cebeci, Yalova'nın İstanbul, Kocaeli ve Bursa'daki sanayi bölgelerine yakınlığına dikkati çekti.

Ulaşım ve iş birliği bakımından kolay bir konumda yer aldıklarını anlatan Cebeci, "Dünyada ileri düzeyde gelişmiş, güçlü firmalara buradan analiz, test gibi konularda destek veriyoruz. Üniversitemizi ve laboratuvarımızı uluslararası boyutta geliştirdik ve o anlamda çok ciddi talepler var. Bu taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Analiz güvenliği "benzersiz kodlama sistemi" ile sağlanıyor

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Temel ise en büyük avantajlarından birinin, kendilerine ulaştırılan numuneyi en geç 48 saat içinde sonuçlandırabilmeleri olduğunu vurguladı.

Merkezin öne çıkan diğer avantajlarına değinen Temel, şunları kaydetti:

"Analiz sistemimize entegre ettiğimiz otomasyon sistemi sayesinde müşterilerimiz ile bizim ya da başka üniversitelerdeki akademisyenlerin gönderdikleri numuneleri burada benzersiz olarak kodluyoruz. Numuneler kodlandıktan sonra otomasyon sistemine giriliyor ve yalnız numune kodu ile analizi yapacak görevli personele gönderiliyor. Hızlı bir şekilde analiz güvenliği çerçevesinde bu analizlerimizi taahhüt ettiğimiz süreler içinde sonuçlandırıp sonuçları otomasyon sistemi üzerinden analiz sahiplerine gönderiyoruz. Bu yaptığımız kurumsal iş sayesinde de çalıştığımız firmaların, diğer firmalara bizi önermesiyle daha geniş çerçevede hizmet sunmaya başladık. Merkezimizde, enjeksiyon kalıplama, mekanik ve darbe testleri, plastik malzemelerin türlerinin belirlenmesi, ileri mikroskobik görüntüleme ve malzemelerin ısıl özelliklerinin tespiti gibi analizler yapılıyor. Türkiye ve dünya çapında ismi duyulmuş markalara da son birkaç aydır hizmet veriyoruz. Ham madde sağlayıcıları, geri dönüşüm sektörü, malzeme mühendisliği alanında çalışan firmalar ve üniversitelerdeki akademisyenler buradaki analizleri tercih ediyor."

Temel, laboratuvarlarındaki plastik enjeksiyon cihazının da tercih edilmelerinden önemli bir etken olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Temel, "Bu cihaz sayesinde bu cihaza sahip olmayan işletmelerin plastik ham madde numunelerini burada test için şekillendirip üretebiliyoruz. Aynı zamanda başka üniversiteler ya da kendi üniversitemizdeki araştırmacı ve öğrencilerimiz kendi yaptıkları ham maddelerle buradaki cihazımızda analiz için test parçaları üretebiliyor." diye konuştu.