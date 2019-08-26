Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği

Yalova Üniversitesinin (YAÜ) 3 projesinin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından destek kapsamına alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YAÜ Altınova, Termal ve Armutlu meslek yüksekokulları tarafından hazırlanan projeler, kalkınma ajansı tarafından desteklenecek.

Proje desteklerine ilişkin protokoller, YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı.

- Altınova'ya Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor

"Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi" projesi kapsamında, yüksekokul bünyesindeki bölümlerin müfredatındaki öğretim faaliyetlerini uygulamalı ve teknoloji ile uyumlu gerçekleştirebilmek için tahribatsız muayene ve metalografi alanında gerekli laboratuvar, makine, teçhizat ve deney setleri ile donatılmış mükemmeliyetçi mesleki eğitim alt yapısı oluşturulacak.

Doğu Marmara'da faaliyet gösteren firmalara üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile ihtisaslaşmaya yönelik nitelikli personel ve iş gücü sağlanacak.

- Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Kür Merkezi Kurulum projesi hayata geçiyor

YAÜ Termal Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Kür Merkezi Kurulum Fizibilitesi" başlıklı proje de 2019 fizibilite desteği programı kapsamında MARKA tarafından desteklenecek.

Söz konusu proje ile Termal ilçesinde Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Kür Merkezi kurulacak.

- Süt ürünleri sektöründe nitelikli ara eleman yetişecek

Armutlu Meslek Yüksekokulu tarafından destek başvurusu yapılan "Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerinin Süt Ürünleri Sektöründe Nitelikli Ara Eleman ve Tecrübeli Mezun Olarak Yetiştirilmesi" projesi de ajanstan mali destek almaya hak kazandı.

Proje ile yüksekokul bünyesindeki gıda işleme bölümü öğrencilerinin ön lisans eğitimleri süresince, ayran ve yoğurt gibi geleneksel fermente süt ürünleri üretimi gerçekleştirdikleri Süt Ürünleri Uygulama Birimi'nin alt yapısı geliştirilerek, sektörde en çok pazar payına sahip kaşar peyniri, yöresel peynir çeşitleri ve katma değeri yüksek bir ürün olan tereyağı üretim proseslerini öğrenmeleri amaçlanıyor.