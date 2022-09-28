Yalova Valiliğinden izinsiz yardım toplama konusunda uyarı - Son Dakika
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Yalova Valiliğinden izinsiz yardım toplama konusunda uyarı

28.09.2022 17:08
Yalova Valiliğinden izinsiz yardım toplama konusunda uyarı

Yalova Valiliği, izinsiz yardım toplanamayacağını, aksi takdirde para cezası verileceğini duyurdu.

Yalova Valiliği, izinsiz yardım toplanamayacağını, aksi takdirde para cezası verileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde bazı dernek ve kişilerin izinsiz yardım topladıklarına dair duyumlar alındığı bildirildi.

Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde izin alınmadan yardım toplanamayacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yardım, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere toplanır. Yardım toplamak için eklenecek başvuru belgelerinden, yapım işlerinde (okul, cami, sağlık ocağı vb.) mühendis veya mimarlardan o iş için düzenlenen tasdikli keşif özeti örneği, dernek ve vakıflarda yönetim kurulu kararı, gerçek kişilerde üç kişiden oluşturulan sorumlu kurul tarafından DERBİS üzerinden müracaat dilekçesi ile ikişer fotoğraf eklenir. Sağlık işlerinde ise talep edilen yardımın niteliğine göre Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer kurumların il müdürlüklerinden alınan görüş ile 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında değerlendirilmesi yapılarak yardım toplama talebine karar verilmesi gerektiğinden kişi hastanede tedavi görüyor ise heyet raporu daha önce raporu var ise bu rapor ile ailesinin sosyal güvencesi olup olmadığına dair belgelere ek olarak ikişer fotoğraf, dernek tarafından toplanıyor ise bunlara ek olarak dernek yönetim kurulu, gerçek kişiler tarafından yardım toplanıyorsa üç kişiden oluşturulacak sorumlu kurulun İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne müracaat etmeleri veya DERBİS üzerinden taleplerini bildirimleri gerekmektedir."

İzin almadan yardım toplayanlara kanunun ön gördüğü adli ve idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulan açıklamada, idari anlamda 1485 ila 297 bin lira arasında para cezası verileceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Valiliğinden izinsiz yardım toplama konusunda uyarı - Son Dakika

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