Son Dakika Haberleri: Yalova Valiliğinden Fırtına Uyarısı

Yalova Valiliğinden Fırtına Uyarısı

2 saat önce

Yalova'da rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yalova Valiliğinden Fırtına Uyarısı, System.String[]
Yalova'da rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre, Yalova ve Kocaeli'nin Kartepe, Karamürsel, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde rüzgarın bugün gece saatlerine kadar güney yönlerden fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olmasının ön görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu gece yarısı etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:45 Kaynak: AA

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