Son Dakika Haberleri: Yalova Valiliğinden "Kırmızı Renkli Su Birikintisi" Açıklaması

Yalova Valiliğinden "Kırmızı Renkli Su Birikintisi" Açıklaması

5 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol, boş arazideki kırmızı renkli su birikintisinin, yağmur sularının, yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin rengini almasından kaynaklandığını belirterek, bu suyla temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığını bildirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol, boş arazideki kırmızı renkli su birikintisinin, yağmur sularının, yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin rengini almasından kaynaklandığını belirterek, bu suyla temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığını bildirdi.

Erol, yazılı açıklamasında, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kış Sokak'taki boş arazide, kırmızı renkli su birikintisi bulunduğuna dair bilgilerin basına yansıdığını anımsattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi ekiplerince bölgede incelemeler yapıldığını aktaran Erol, "İlk incelemelerde, yağmur sularının, yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin tortuları ile birikerek, dolgu malzemesinin rengini aldığı değerlendirilmiş ve su birikintisiyle temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Erol, halk sağlığını olumsuz etkileyecek durum tespit edilmemekle birlikte gerekli incelemeler yapılmak üzere, ilgili kurumlarca sudan numuneler alındığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:51 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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