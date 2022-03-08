Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı - Son Dakika
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Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

08.03.2022 21:29
Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

Yalova Valiliği, çarşamba akşamından itibaren bölgeyi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

Yalova Valiliği, çarşamba akşamından itibaren bölgeyi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde muhtemel olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınması gereken önlemler Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Vatandaşların resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri istenilen toplantıda alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sokakta kalan, evsiz kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi, zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarını aramaları, elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, ayrıca görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve iş yeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri de istenildi.

Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek uygun yerlere mama ve su bırakılması uyarısında da bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, ilimiz sınırları içerisinde bulunan yaylara, yürüyüş parkurlarına mümkün oldukça gidilmemesi, kamp kurulmamasına karar verilmiştir."

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Muammer Erol, Yalova, 112, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı - Son Dakika


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