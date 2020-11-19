Yalova Valisi Erol, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.

Vali Erol kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Yalova'daki projeler ve çalışmalarda her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

AA'nın yaptığı özverili çalışmalarla kentin tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu da sözlerine ekleyen Erol, Aksoy ve kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Erol'a AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bastırılan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Vali Erol ise, Aksoy'a kentin tanıtımı amacıyla bastırılan "Yalova" adlı kitabı hediye etti.