Yalova Valisi Erol'dan "Gaziler Günü" mesajı

Yalova Valisi Muammer Erol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı ile "mareşal" rütbesinin verilişinin 98'inci yıl dönümü ve Gaziler Günü'nün, Türk milletinin Atatürk'e şükran ve minnetinin ifadesi, aynı zamanda gazilere ve şehitlere duyulan saygının da en açık göstergesi olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi ile üzerinde yaşanılan coğrafyanın Türk milleti için bir vatan haline dönüşmesinin, şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleştiğini kaydeden Erol, " Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkarak vatanın bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve güvenliğini her şeyin üstünde tutarak mücadele edip ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtan gazilerimizin kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makam olduğunu vurgulayan Erol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şehitlerin, gazilerin ve onların emaneti olan gazilerimizin ve şehit ailelerinin gururlarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz, milletimizin gönlünde daima özel bir yerleri olacaktır. Bu topraklar nasıl bizlere onlardan emanet kaldıysa onlar ve aileleri de milletimize en değerli emanetlerdir. Milletimizin her bir ferdinin bu mukaddes emanetlere sadakatle sahip çıkacağına inancım tamdır. Millet ve devlet olarak gazilerimize taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşmaları için bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, hizmetlerin en üstünü vatan savunmasını, fedakarca en iyi şekilde yerine getiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete göç etmiş şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anarken, hayatta olan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."