Yalova Valisi Erol'dan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, Gaziler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, aziz milletin şanlı tarihi boyunca, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına koruyarak, şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını belirtti.

Tüm zorluklara karşı hür yaşamayı gaye edinen Türk milletinin bu fedakarlıklarının karşılığında nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet ettiğini aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik, Türk Milleti için ulaşılabilecek en yüce ve en ulvi makam, bu gazi milletin bir ferdi olarak da hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek ülkemizin bağımsızlığı ile huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı ortaya o koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan şehit ve gazilerimiz milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir."

Gaziler ve şehit yakınlarının millete tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğuna dikkati çeken Erol, mesajına şöyle devam etti:

"Bu nedenledir ki, onların emaneti olan gazilerimiz ve şehit ailelerinin gururlarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz, milletimizin gönlünde daima özel bir yerleri olacaktır. Bu topraklar nasıl bizlere onlardan emanet kaldı ise, onlar ve aileleri de milletimize en değerli emanetlerdir. Millet ve devlet olarak gazilerimize taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşmaları için bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bizlere vatan kılan, tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Mareşal ve Gazi' unvanı verilişinin 99. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."