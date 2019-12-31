Yalova Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Yalova Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yalova Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erol mesajında, yeni yılın Yalovalılar ve insanlığa, savaş, terör, felaket ve kazalardan uzak bir sene olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımızın altında el ele, omuz omuza, gönül gönüle, kardeşçe, huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek sağlıklı, umut dolu güzel günler, nice yıllar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2020 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha güvenle bakacağımız günler yaşayacağımıza olan inancımız tamdır. Öncelikle toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatan uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Yeni yılın yeni başlangıçlar ve umutlarla beraber tüm Yalovalı hemşehrilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, bir kez daha 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Son Dakika
21:00 Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika
21:00 Balıkesir marmara adası tamamen aydınlandı - Son Dakika
20:59 Pencere ve kapı fabrikasında yangın - Son Dakika
20:58 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:06:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]