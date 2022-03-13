Yalova Valisi Erol, kar yağışı nedeniyle kapalı yolun bulunmadığını bildirdi - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla mücadele eden ekiplerin başarılı çalışmaları sonunda kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde başlayan kar yağışları nedeniyle Vali Muammer Erol Başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara yer verilen açıklamada, "Karayolları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, il ve ilçe belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve UMKE ekipleri ihtiyaç halinde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erol, şunları kaydetti:

"Yalova'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışında yolların kapanmaması, yollarda buzlanma sebebiyle olası kazalar yaşanmaması adına soğuk hava şartlarına rağmen canla başla mücadele eden çalışma ekiplerimizin gece boyu başarılı çalışmaları neticesinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Ana arterler ve köy yollarında ulaşım sorunsuz olarak sağlanmış, enerji verilmeyen köy ve mahallemiz bulunmamaktadır. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'miz 24 saat esaslı teyakkuzda olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını yürüten karla mücadele ekiplerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."