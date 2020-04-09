Yalova Valisi Erol, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, Türk polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Erol, polis teşkilatının kuruluşundan bugüne, ülkede huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edindiğini belirtti.

Teşkilatın gücünü kanunlardan, desteğini de halktan aldığını kaydeden Erol, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.' sözünden hareketle, devletinin emrinde ve vatandaşının hizmetinde olan, geçmişi nice şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu polis teşkilatımız, bugünlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında büyük bir fedakarlıkla görevi başında ve milletine hizmet eden kuruluşlar içerisinde aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."