Yalova Valisi Erol, TEMA Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliğini ziyaret etti.

İl Temsilcisi Arzu Demir ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Erol'a, doğa ve çevre konusunda vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Erol'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren İl Temsilcisi Demir, Yalova'nın daha yaşanılabilir bir il olmasına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Demir, Yalova'ya değer katacak her türlü girişime destek vereceklerini ifade ederek, "Yeşil Yalova ancak temiz Yalova ile gerçekleşecektir." dedi.