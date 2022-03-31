Yalova Valisi Erol, TEMA Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Yalova Valisi Erol, TEMA Vakfı'nı ziyaret etti

31.03.2022 16:10
Yalova Valisi Erol, TEMA Vakfı'nı ziyaret etti

Yalova Valisi Muammer Erol, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliğini ziyaret etti.

İl Temsilcisi Arzu Demir ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Erol'a, doğa ve çevre konusunda vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Erol'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren İl Temsilcisi Demir, Yalova'nın daha yaşanılabilir bir il olmasına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Demir, Yalova'ya değer katacak her türlü girişime destek vereceklerini ifade ederek, "Yeşil Yalova ancak temiz Yalova ile gerçekleşecektir." dedi.

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Muammer Erol, Arzu Demir, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova Valisi Erol, TEMA Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova Valisi Erol, TEMA Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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