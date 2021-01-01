Yalova Valisi Muammer Erol görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni yıla görev başında giren emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerini ziyaret ederek girdi.
Vali Erol, beraberinde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray ve kurum müdürleriyle ilk olarak 112 Acil Komuta Merkezine geçti.
Burada görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan Erol, daha sonra Yalova- Bursa kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına geçti.
Ekiplerin yeni yılını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Erol, buradan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise, ziyaretlerde görevli personellere baklava ikramında bulundu.
Yalova Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Vali Erol, yılbaşı programını 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında görevli ekiplerin yeni yılını kutladıktan sonra bitirdi.
Kaynak: AA
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