Yalova Valisi Muammer Erol, Kovid-19 denetimlerini takip etti - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda görev alan personeller ile açık iş yerlerinin denetimini takip etti.

Vali Muammer Erol, beraberinde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile il merkezindeki çalışmaları takip etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki polis kontrol noktasında ekiplerin durdurulan araçlar üzerindeki denetimine katılan Vali Erol, daha sonra uygulamadan muaf olan iş yerlerini gezdi.

Cumhuriyet ve İstanbul Caddeleri üzerinde açık olan iş yerlerinde esnaflarla sohbet edilmesi ve inşa çalışmaları süren Yalova Polis Merkezi ziyaretinin ardından program sona erdi.