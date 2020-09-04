Yalova Valisi Muammer Erol tedbirleri denetledi - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdiler. Bu esnada yaşı 62 olan bir vatandaşa denk gelen Yalova Valisi Muammer Erol, "Yaş sınırda çok gezme" diyerek tavsiyede bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ille eş zamanlı olarak Yalova'da da korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi. Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde minibüsler durdurularak yolcu kontrolleri yapıldı. Durdurulan minibüslerden birisinde 60 yaş üzeri bir vatandaşla sohbet eden Vali Erol, "Bugün de maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatmak için buradayız. 62 yaşındasın yani tam sınırdasın. Çok gezmemek lazım. Gezerken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen meselesini ıskalamamak lazım. Bunu gördüğünüz herkese de söyleyin" dedi.

Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdiler. Esnafla sohbet eden Vali Erol ve Belediye Başkan Vekili Tutuk esnafı da kurallara uymaları konusunda uyardılar. Denetimler gün boyu devam edecek. - YALOVA