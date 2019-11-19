Son Dakika Haberleri: Yalova Valisi'nden çiçekçilere ziyaret
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Yalova Valisi'nden çiçekçilere ziyaret

6 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol, Koruköy beldesinde seraları gezerek bilgi aldı.

Yalova Valisi'nden çiçekçilere ziyaret, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol, Koruköy beldesinde seraları gezerek bilgi aldı.


Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine giden Yalova Valisi Muammer Erol, buradaki seraları ziyaret ederek çiçek üreticileri ile sohbet etti. Vali Erol'a Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar da eşlik etti. Bu kapsamda gül üretimi yapan Akgün Çiçekçiliği ziyaret eden Yalova Valisi Muammer Erol, işletmeci Oktay Akgün'den bilgiler aldı. Çiçek üretimi, istihdam ve kesme çiçek piyasası hakkında Vali Erol'a bilgiler aktaran Akgün, gül hediye etmeyi de ihmal etmedi. Yalova dendiğinde ilk akla gelen şeyin çiçek olduğuna vurgu yapan Vali Erol ise, "Çiçekçilik sektörü ilimizin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yurtiçi ve yurt dışı ticareti hacmi ile ülkenin il 5 ili arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla çiçekçilik sektörü Yalova ile özdeşleşmiş bir sektör. Bu sektörün gelişimine emek harcayan ve halen emek veren tüm çiçek üreticilerine teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
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