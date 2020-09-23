Yalova Valisi pandemi tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Yalova Valisi pandemi tedbirlerini denetledi

Yalova Valisi Muammer Erol, ilde korona virüs tedbirlerini denetledi.

Yalova Valisi pandemi tedbirlerini denetledi, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol, ilde korona virüs tedbirlerini denetledi. Yalova Valisi Muammer Erol, kuralların ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı sonrasında Yalova'da korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan toplu taşıma araçlarına binen Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını istedi. Ardından işyerlerini de gezen Vali Erol ve beraberindekiler buralarda da kurallara uyulup uyulmadığını denetlediler. Korona virüsle mücadelede belirlenen kurallara uyulması için gereken her şeyin yapılacağını belirten Yalova Valisi Muammer Erol, "Kuralların ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Çınarlı Abdülkadir Camisi önünde vatandaşlara aşure dağıtımına da katılan Vali Erol ilk aşureyi de elleriyle doldurdu. Vatandaşlara aşure ikram eden Yalova Valisi Muammer Erol ardından denetimlere devam etti. - YALOVA

İçişleri Bakanlığı, Muammer Erol, Koronavirüs, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova Valisi pandemi tedbirlerini denetledi - Son Dakika

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