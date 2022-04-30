Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

30.04.2022 16:42
Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Yalova ve Bilecik'te, İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında emniyet kemeri denetimleri yapıldı.

Yalova ve Bilecik'te, İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında emniyet kemeri denetimleri yapıldı.

Bayram tatiline erken çıkılması nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Yalova'yı Kocaeli ile Bursa'ya bağlayan yollarda jandarma ve polis tarafından kontroller gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Çiftlikköy ilçesi VOPARK uygulama noktasındaki denetime katıldı.

Durdurulan araçların yanına giderek vatandaşların bayramlarını kutlayan Vali Erol, sürücülere kurallara uymaları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklara hediyeler veren Erol, kurallara uymayan ebeveynlerini dağıttıkları kırmızı düdüklerle uyarmalarını istedi.

Bilecik

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kent merkezi ve Bilecik- Sakarya, Bilecik- Eskişehir kara yollarında emniyet kemeri denetimlerine katıldı.

Vali Kızılkaya, denetimler sırasında durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara trafikte can güvenliğine, emniyet kemeri kullanımına ve hız limitlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Kızılkaya, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, yetişkinlere de bilgilendirici broşür verdi.

Denetimin ardından açıklama yapan Kızılkaya, millet olarak güzel bir bayram geçirme arzusunda olduklarını söyledi.

Acı haber duymak yerine sevinçli bir bayram geçirmek istediklerini dile getiren Kızılkaya şöyle konuştu:

"Herkes trafik kurallarına uyarsa, hız limitlerine uyarsa ve emniyet kemerlerini takarsa bayramı huzurlu ve neşe içerisinde yaşayabiliriz. Ramazan Bayramı'nda emniyet ve jandarma güçlerimizle Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetimlerimizi devam ettireceğiz. Tüm çabamız hiç kimsenin üzülmemesi ve hiçbir haneye ateş düşmemesi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimize huzur ve mutluluk içinde bir bayram diliyorum."

Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

YORUMLAR
500
AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması

Jandarma, Bilecik, Bayram, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
16:30 Bakan Nebati duyurdu: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor
15:53 Yarın gerçekleşecek: Gökyüzünde 4 gezegen aynı çizgide buluşacak
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 17:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement