Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Yalova ve Bursa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik Yalova ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen A.Ç. ve H.Ö. ile onlara finans sağladığı ileri sürülen Y.Ş, R.T. ve K.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 42 senet, 1 senet karnesi, 4 çek yaprağı, alacak-verecek hesaplarının bulunduğu 15 not kağıdı, verilen paraların ve alınacak faizlerin tutulduğu 3 not defteri, 1 tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Zanlıların, Yalova, Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de yaklaşık 3 aylık süreçte yaklaşık 815 bin lira para verdikleri kişilerden 3 milyon 600 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri, yüksek meblağlarda çek ve senet imzalattırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 21 mağdurun ifadesinin alındığı öğrenildi.