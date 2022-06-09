Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

09.06.2022 10:23

Yalova ve Bursa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Yalova ve Bursa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik Yalova ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen A.Ç. ve H.Ö. ile onlara finans sağladığı ileri sürülen Y.Ş, R.T. ve K.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 42 senet, 1 senet karnesi, 4 çek yaprağı, alacak-verecek hesaplarının bulunduğu 15 not kağıdı, verilen paraların ve alınacak faizlerin tutulduğu 3 not defteri, 1 tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Zanlıların, Yalova, Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de yaklaşık 3 aylık süreçte yaklaşık 815 bin lira para verdikleri kişilerden 3 milyon 600 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri, yüksek meblağlarda çek ve senet imzalattırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 21 mağdurun ifadesinin alındığı öğrenildi.

Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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