Yalova vurgununda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı tanıdık çıktı - Son Dakika

Yalova Belediyesinde bir muhasebe çalışanının zimmetine geçirdiği yüklü miktarda para ile ortadan kaybolması üzerine başlatılan 20 milyon liralık yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin 2 yıl önce CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP'li Hüseyin İnce'nin yemek yediği restoranda 11 kişilik bir grup tarafından darp edilmesi olayının taraflarından biri olduğu; darp olayından para cezası aldığı öğrenildi.



Yalova Belediyesi'ndeki milyonluk vurgun soruşturması derinleştikçe geçmişe dönük detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı. Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli Reşat E.'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip ortadan kaybolmasının ardından Yalova Belediyesinin müracaatı üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Reşat E. kaçmak istediği Denizli Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü' ne getirilen Reşat E.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Belediye Başkan Yardımcısı Halit G. ile sekreteri ve şoförünü Yalova Belediyesine gelerek gözaltına aldı. Halit G.'nin odasında inceleme yapan polis bazı evraklar ile materyallere el koydu.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, 2014 yılında göreve geldikten sonra göreve getirdiği Halit G.'nin belediyede en yetkili başkan yardımcısı olduğu belirlendi. Yalova Belediyesi'nin yaptığı tüm ihaleler didik didik edilirken, Halit G.'nin bu ihalelerde önemli rol oynadığı tespit edildi. 31 Mart seçimlerinden sonra Yalova Belediyesi Encümen Başkanı görevini de yürüttüğü belirtildi. Denizli'de yakalanan Reşat E.'nin Belediye Başkanı Vefa Salman'ın akrabası olduğu iddia edildi. Reşat E.'nin telefon görüşmeleri, mailleri ve alacaklı belediyeye iş yapan şirketlerle ilişkileri tek tek incelenmeye başlandı.



Paralarla kaçan mali işler yetkilisi Reşat E. itiraf etti



Yalova Belediyesi'nde gözaltına alınan isimler, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Zimmet suçlamasıyla sorgulanıyor. Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E., polise verdiği ifadesinde "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yaşamış olduğum tüm olayları, samimiyetimle anlatmak istiyorum" diyerek Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan hiç bir şirkete, firmaya ödeme yapmadıklarını anlattı.



Reşat E. ifadesinde 2014 yılından bu zamana kadar birlikte çalıştığı Başkan Yardımcısı Halit G.'nin kendisini yanına çağırarak veya haber yollayarak bazı firmalara ödeme yapması konusunda talimat verdiğini, kendisininde talimat üzerine ödeme yapılacak firmanın evraklarını hazırlayıp Mali İşler Müdürüne imzalattığını anlattı. Halit G.'nin bilgisi olmadan kimseye ödeme yapmadıklarını belirten Reşat E.,"Halit G., kendi el yazısı ile not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bize bildirirdi. Bana belli firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Belediyenin ihaleleri, Halit G.'in istediği firmalara verildi. Aksi olunca ihale ya iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit G. belirledi. Halit G.'nin talimatıyla belli firmalara teklif mektupları gönderilip ihaleleri kazanması sağlanarak "geri ödeme zinciri" devam ettirildi" dedi. Reşat E. ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mali İşler Müdürü Reyhan K. ve yine aynı müdürlükte görevli Saliha Ö. Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesine sevk edildi. 1 tutuklu 7 gözaltı bulunan yolsuzluk olayı ile alakalı tahkikat sürüyor.



Muharrem İnce'nin Meclis üyesi kardeşi yolsuzluğu seneler önce ihbar ettiği için dayak yedi



2 yıl önce Aralık ayında Yalova Belediyesinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu. Yapılan paylaşımlarda şu anki 20 milyonluk vurgun soruşturmasının gözaltındaki zanlısı Halit G.'yi ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı hedef alan Hüseyin İnce, Paylaşımların ardından bir akşam üstü 2 arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yerken aniden restorana giren kalabalık bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. İnce'nin darp edilme anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde 2 arkadaşı ile birlikte yemek yiyen Hüseyin İnce'nin grubu fark edince ayağa kalktığı, karabalık grup içerisinden bir kişinin İnce'nin yüzüne yumruk attığı arbede sonrası yere düşen İnce'nin grup tarafından yerde de tekmelenerek darp edildiği görüldü.



Olaydan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i sorumlu tutan Hüseyin İnce kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar arasında Şuan gözaltındaki Başkan Yardımcısı Halit G.'nin makam şoförü, belediyenin ambulans şoförü ve bir de hal müdürlüğü çalışanı olduğu belirtildi. Olayla ilgili dava dosyasının ilk duruşması Yalova Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Hüseyin İnce ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç katılmadı. 10 kişinin ifade verdiği duruşmada olayın güvenlik kamerası görüntüleri konuşuldu. Mahkeme Başkanı duruşmayı diğer müşteki ve sanıkların dinlenmesi için erteledi. Son duruşmada Darp olayına karışan 11 kişi çeşitli meblağlarda para cezasına çarptırılıp serbest kalırken olayın mağduru Hüseyin İnce'de kendisini savunduğu sırada 3 kişiyi darp ettiği gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hüseyin İnce, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturmasının devam ettiğini, soruşturma devam ederken kendisinin bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasının partisine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. 2 sene önce bu olayı sosyal medya hesabından deşifre ettikten sonra 11 kişinin saldırısına uğradığı olayla ilgili de konuşan Hüseyin İnce, "Bu olayın ardandan bana 11 kişi saldırdı. Bende kendimi korumak için 3 kişiye vurmuşum. Mahkeme sonuçlandı 11 kişiden her biri 6-7-8 bin gibi çeşitli meblağlarda para cezası aldı. Mahkeme beni de 3 kişiyi darp ettiğim gerekçesiyle 2 ayla cezalandırdı. Adalete güvenmiyorum" dedi. Şu an serbest ticaretle uğraşan Hüseyin İnce yaşanan olayların ardından Yalova İl Genel Meclisi Üyeliğine bir sonraki dönem aday gösterilmedi.



İnce'nin şu an sadece CHP üyeliği bulunuyor. - YALOVA