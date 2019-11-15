Son Dakika Haberleri: Yalova'ya kentteki spor tesisleri için 6 milyon lira ödenek
Son Dakika Spor Yalova'ya kentteki spor tesisleri için 6 milyon lira ödenek - Son Dakika Spor

Yalova'ya kentteki spor tesisleri için 6 milyon lira ödenek

7 saat önce

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, kentteki spor tesislerinin bakımı için bakanlıktan 6 milyon 35 bin lira ödenek alındığını söyledi.

Yalova'ya kentteki spor tesisleri için 6 milyon lira ödenek, System.String[]

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, kentteki spor tesislerinin bakımı için bakanlıktan 6 milyon 35 bin lira ödenek alındığını söyledi.


Yalova'da başta Atatürk Stadyumu olmak üzere; 90. Yıl Spor Salonu, kapalı yüzme havuzu, Amatör Saha 1 ve Amatör Saha 2'nin bakım ve onarım işlemleri hakkında gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalyon, spor salonu ve amatör sahaların önümüzdeki Aralık ayında hizmete gireceğini kaydetti.


90. Yıl Spor Salonunda geçtiğimiz yaz döneminde parke ve tribün çalışması yapıldığına dikkati çeken Kalyon, "Parkesi yenilenen ve FIBA onaylı potaların da yer aldığı salonumuz, elektrik sistemi ve kedi yolu işlemlerinin ardından Aralık ayında yeniden hizmete girecek." şeklinde konuştu.


Atatürk Stadyumunun eskiyen çimlerinin kaldırıldığını ve zemin çalışmalarının devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalyon, "Eskiyen zemini değiştirilen stadımızın yeni çimleri yerli ve FIFA onaylı olacak. Sabırlı şekilde çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kalyon, kapalı yüzme havuzunun ozon sistemi ile temizlenme çalışmalarının maliyetinin de gelen ödenekle yapıldığını ve bakımı devam eden Amatör Saha 1 ile Amatör Saha 2'de zemin ve elektrik çalışmaları sonrasında bu sahalarda gece müsabakalarının da oynanabileceğini sözlerine ekledi.


-Toplam maliyet 6 milyon 35 bin lira -


Yalova'daki spor tesislerinin bakım ve onarımları için çıkan ödeneklerin miktarlarıyla ilgili bilgi veren Kalyon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amatör sahalar için 3 milyon 25 bin TL, Atatürk Stadyumu çimleri için 600 bin TL, 90. Yıl Spor Salonu için 500 bin TL, amatör spor malzemeleri için 900 bin TL, masa tenisi salonu için 300 bin TL, havuzun temizlenmesi konusundaki ozon sistemi için 150 bin TL, kamera sistemi için de 400 bin TL'lik harcama yapıyoruz. Ayrıca Çiftlikköy Gençlik Merkezi istinat duvarı için de 160 bin TL'lik ödeme yapıldı. Toplamda 6 milyon 35 bin TL'lik bir spor tesisi bakım ve onarımı için ilimize ödenek gelmiştir. Bu kapsamda gece gündüz çalışan AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ile Meliha Akyol'a teşekkür ederiz.".

Mehmet Kalyon, Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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