"Yalova'ya meteor düştü" iddiaları sonrası o anlara ilişkin görüntüler yayınlandı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen meteorla ilgili İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'dan bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE KAYBOLDU

Sosyal medyada gündem olan meteor Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki bir fidanlık işletmesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 21.09'da güvenlik kamerasında görülen görüntü birkaç saniye içinde kayboldu.

NEREYE DÜŞTÜĞÜ MERAK KONUSU OLDU

Türkiye'nin bir çok ilinden gözlenen meteorun tam olarak nereye düştüğü ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları gördükleri meteorla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.