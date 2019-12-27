Yalova'ya yeni fakülte müjdesi - Son Dakika
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Yalova'ya yeni fakülte müjdesi

6 saat önce

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin açılmasının onayının alındığı müjdesini verdi.

Yalova'ya yeni fakülte müjdesi, System.String[]

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin açılmasının onayının alındığı müjdesini verdi. Yeni fakülteyi yerleştirecek bina olmadığı için Yalova Meslek Yüksek Okulu'na yönelik karardan vaz geçilmesini isteyen Rektör Cebeci, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a da seslenerek, "Anlayış bekliyorum" dedi.


Yalova yeni bir fakülteye daha kavuşuyor. Müjdeli haber Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'den geldi. Cebeci İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin açılmasının onaylandığını duyurdu. Açılacak olan fakülte ile 1 yıl içerisinde Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri olmak üzere 2 yeni bölüm ve 1 fakültenin üniversiteye kazandırıldığını belirten Cebeci, bu fakültenin üniversitenin gelişimine çok ciddi katkı sunacağının altını çizdi.


"Anlayış bekliyorum"


Yeni fakülte için yer gerektiğine dikkat çeken Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Bu noktada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'dan da anlayış bekliyorum. Kendisi üniversitenin kurulmasından geliştirilmesine kadar her aşamasında gerek fikirleri ve gerekse destekleri ile yer almış birisidir. Eğitime verdiği önemi ortaya koyan birisidir. Dolayısıyla Başkan Salman'dan anlayış bekliyorum. Yalova Meslek Yüksek Okulu konusunda yardımını istiyorum. O okulun elimizden alınması belimizi kırıyor. Yeni Fakülteyi Safranyolu'ndaki bu binaya açacağız. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Yalova ve Yalova Üniversitesi, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için bu konuda destek bekliyorum. Gelin el ele verip Yalova Üniversitemizi hedeflenen o güzel yerlere birlikte getirelim" dedi. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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