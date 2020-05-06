YALOVA Yavru kaplumbağanın kırılan kabuğu, kemik çimentosuyla onarıldı - Son Dakika

Yavru kaplumbağanın kırılan kabuğu, kemik çimentosuyla onarıldı

Yalova'da yaralı halde bulunan yavru kaplumbağın kırılan kabuğu, yapıştırıcı ve kemik çimentosuyla onarıldı. 'Tostos' adı verilen kaplumbağa, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bir vatandaş, sokakta gördüğü yavru kaplumbağın kabuğunun kırık olduğunu fark edip, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Belediye ekipleri, hayvan ambulansı ile kaplumbağayı alıp, kliniğe götürdü. Kaplumbağan kırık kabuğu, yapıştırıcı ve kemik çimentosu kullanılarak onarıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kliniğin maskotu haline gelen kaplumbağaya, 'Tostos' adını verdi. Tostos, tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak.

'İLK MÜDAHALE, EKİPLERİMİZ TARAFINDAN YAPILDI'

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu '153 Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbar doğrultusunda, araç darbesiyle kabuğu kırılan minik kaplumbağayı, Haybulans aracı ile ekiplerimiz aldı. Kaplumbağayı ilk aldığımız dakikalarda durumu çok kötüydü. Şu an durumu daha iyi, ilaç tedavisine başladık. İlaç tedavisinin ardından da cerrahi müdahale ile kabuğunun düzeltilmesi sağlandı. Belli noktalarda yapıştırmalar yapıldı. Kemik çimentosu ile eksik bölgelerin tamamlanmasını sağladık. Koronavirüs nedeniyle evlerimizin kıymetini daha iyi anladık, çünkü günlük hayatımızın önemli bir zamanını tamamen evimizde geçiriyoruz. Tostos'un da kabuğu aynı zamanda sıcak yuvası. Bugünün sloganı olan 'Hayat Eve Sığar' diyerek, minik kaplumbağamızın da evini yeniden onardık. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak müdahalede bulunduğumuz minik kaplumbağamızın adını da Tostos koyduk. Tostos artık doğada daha da mutlu yaşayacak? dedi.