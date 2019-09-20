Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim
2 saat önce
Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetimYALOVA - Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim
YALOVA - Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.
Eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, okulları tek tek dolaşıp incelemelerde bulundu. Denetimlerde ciddi bir aksaklıkla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere ikazlarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin aralıklarla süreceğini belirtti.
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