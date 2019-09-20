Son Dakika Haberleri: Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim
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Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

2 saat önce

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetimYALOVA - Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

YALOVA - Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.

Eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, okulları tek tek dolaşıp incelemelerde bulundu. Denetimlerde ciddi bir aksaklıkla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere ikazlarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin aralıklarla süreceğini belirtti.

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yalova, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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