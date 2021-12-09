YALOVADA KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMIYOR - Son Dakika
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YALOVADA KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMIYOR

09.12.2021 20:10
YALOVADA KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMIYOR

Altınova ilçesinde Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk-Ortaokulunda kütüphaneler için Vali Muammer EROL'un da katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Altınova ilçesinde Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk-Ortaokulunda kütüphaneler için Vali Muammer EROL'un da katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Yalova Valisi Muammer EROL, üç okuldaki kütüphanelerin açılışını gerçekleştirmek üzere Altınova ilçesine geldi. Açılışta İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, Subaşı Belediye Başkanı Turan CANBAY, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki SİTAR da eşlik etti. Ayrıca Subaşı İlkokulu içerisinde bulunan göç müzesi ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL açılışlarda yaptığı konuşmada; kalkınmanın, gelişmenin, refaha ulaşmanın çok okumak ve çok çalışmakla mümkün olduğunu vurguladı öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Açılış sonrası protokoldekiler, kütüphanede inceleme yaparak öğrencilerle buluştu.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum YALOVADA KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMIYOR - Son Dakika

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