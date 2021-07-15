Yalovalı 5 yaşındaki Vatan Yıkılmaz, 15 Temmuz'un hatırasını adında gururla taşıyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden 15 gün sonra Yalova'da dünyaya gelen Vatan Yıkılmaz, milletin kahramanlığının anısına verilen adını gururla taşıyor.

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde yaşayan Songül ve Fatih Yıkılmaz çifti, ülkenin zor günler geçirdiği, acı ve gururu birlikte yaşadığı dönemde doğan ikinci çocuklarına "Vatan" ismini verdi.

Bu kararlarından dolayı çevrelerinden olumlu tepkiler alan çift, 15 Temmuz'un 5'inci yılında, o günlerde yaşadıklarını anlattı.

Songül Yıkılmaz, AA muhabirine, ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olmanın heyecanını yaşayacağı sırada hain darbe girişimi nedeniyle kötü günler geçirdiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi, kızı Öykü ile darbe girişimi sırasında evlerinde olduğunu belirten Yıkılmaz, "Hamile olmam nedeniyle, eşim benden müsaade isteyip Demokrasi Nöbeti'ne katılmak için meydana gitti. Karnımda bebeğim, yanımda kızım, yalnız kaldık sabaha kadar."

Darbe girişiminden 15 gün sonra bebeklerinin doğduğunu anlatan Yıkılmaz, başka bir isim vermeyi planladıklarını ancak darbe girişimi nedeniyle soyadıyla anlamlı bir şekilde "Vatan" adını kararlaştırdıklarını dile getirdi.

Oğlunu, ilk kontrolü için hastaneye götürdüğünde başından geçen olayı aktaran Yıkılmaz, şöyle devam etti:

"Hemşire hanım 'Vatan Yıkılmaz' diye çağırdı. Tabii ki hastane kalabalıktı. Herkes, ne oluyor diye etrafına bakmaya başladı. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı başta bir slogan gibi algılandı. Sonra biz Vatan ile ona doğru gidince adını tekrar sordu. 'Vatan Yıkılmaz' deyince ağlamaya başladı. Tabii ben de bir anne olarak çok duygulandım. Sonra içeride doktor hanım da aynı şekilde duygulandı ve ölene kadar ismini unutmayacağını söyledi. Çok güzel bir hatıra oldu."

Baba Fatih Yıkılmaz ise 15 Temmuz'da destansı bir mücadele ortaya koyan milletin 251 şehit verdiğini, 2 bini aşkın kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu kahramanlığın anısına çocuklarına "Vatan" ismini vermenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Yaşı ilerledikçe oğluna adını neden bu şekilde koyduklarını, o gece yaşananları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattığını söyleyen Fatih Yıkılmaz, "Haberlerde gördüğünde 'Baba ne zaman Tayyip dedemi göreceğim. Ne zaman gideriz?' diye sorular soruyor. İnşallah bir gün nasip olursa dünyadaki en büyük mutluluklardan bir tanesini yaşarız." dedi.

Vatan Yıkılmaz da bu ismi taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, "İnsanlar adımı duyduğunda iyi bakıyorlar. Annem ve babam bana seslendiklerinde çok mutlu oluyorum." diye konuştu.