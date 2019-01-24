Son Dakika Haberleri: Yalovalı Amatör Kulüpten Vanlı Öğrencilere Destek

Yalovalı Amatör Kulüpten Vanlı Öğrencilere Destek

1 saat önce

Yalova'da faaliyet gösteren amatör kulüplerden Safranspor, Van'ın Hıdır Köyü İlkokulu'na kitap ve atkı desteği sağladı.

Yalovalı Amatör Kulüpten Vanlı Öğrencilere Destek, System.String[]
Yalova'da faaliyet gösteren amatör kulüplerden Safranspor, Van'ın Hıdır Köyü İlkokulu'na kitap ve atkı desteği sağladı. Maçlardaki başarısının yanı sıra sarı siyahlı ekip yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor.

Hıdır Köyü İlkokulu'na yardım amaçlı kitap ve atkı gönderdiklerini belirten Safranspor Kulübü Başkanı Yasin Yılmaz," Yalova'nın Safran Köyü'nden Van'ın Hıdır Köyü'ne gönül köprüsü kurduk. Van'da eğitim gören öğrenci kardeşlerimize kitaplar ve atkılar gönderdik. Safran Spor sadece bir futbol kulübü değildir. Bunu göreve geldiğimiz günden beri hep söylüyoruz. Elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Son olarak Van'a göndermiş olduğumuz kitaplarla oradaki öğrencilerimizin eğitime az da olsa katkı sağlamak istedik. Yine zorlu kış koşullarında onları soğuktan koruyacak atkılar gönderdik. Bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere" diyerek sözlerini noktaladı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Yalova, Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki Galatasaray, Serdar Aziz'in Bedavaya Takımdan Ayrılacağı İddialarını Yalanladı

Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak İstifa Etti Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:12:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalovalı Amatör Kulüpten Vanlı Öğrencilere Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]