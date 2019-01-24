Yalovalı Amatör Kulüpten Vanlı Öğrencilere Destek

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2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki

Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak İstifa Etti

Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı