Yalovalı balıkçılar:

S.S. Su Ürünleri Yalova Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Yunusların balıkçıların kabusu olduğunu, ağlara saldıran yunusların balıkçılara ciddi maddi zarar verdiklerini dile getirdi. Karakaş yunuslarla ilgili bir önlem alınmazsa Marmara'da balıkçılığın biteceğini savundu.



Yunuslar balıkçıların kabusu olmayı sürdürüyor. S.S. Su Ürünleri Yalova Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş balık avcılığında yunusların önemli bir sorun olduğunu, bir yunusun günde ortalama 25 kilogram balık tükettiğini, bununda avlanmalarının önünde önemli bir engel teşkil ettiğini ifade etti.



S.S. Su Ürünleri Yalova Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, son yıllarda daha akıllı ve planlı hareket etmeyi öğrenen yunusların balıkçıların kabusu olduğunu söyledi. Karakaş, motor tesisi tanıyan yunusların balık sürülerini önce teknelere doğru sürdüğünü, daha sonra ağlara takılan balıkları yediğini anlattı. Karakaş, "Bizim en büyük kaygımız yunuslar. Yunus balıkları 1959 yılında Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de yüzlü rakamlarda iken günümüzde sayıları 4 milyona kadar yükseldi. Okyanustan iç denizlere kaçan yunuslarla birlikte bu rakam daha da yukarılarda. Son yıllarda bütün balıkçıların kabusu oldular. Ağlara saldırıp hem balıklara hem de ağlara ciddi şekilde zarar veriyorlar. Bugün bir ağ 5 bin ile 10 bin TL arasında. Ağları kullanılmaz hale getiriyorlar. Hasar görenlerin onarımı ise en az 1 hafta sürüyor ki bu da o kadar zaman balık avlanamaması anlamına geliyor. Bugün Türk balıkçılığının önündeki en büyük engel Yunuslardır. Yunus sayısı bu şekilde artmaya devam ederse Türkiye'de balıkçılık sona erer" dedi.



Balığın kilosu 50 TL olur



Bu yıl balık sezonunun beklendiği gibi gitmediğine dikkat çeken Karakaş, "Ben 2019-2020 yılında vatandaşın en pahalı balığı yiyeceğini dile getirmiştim. Dedim çıktı ve balık sezonu çok kötü gidiyor. Marmara'da balık yok. Bu yetmiyormuş gibi bir de Marmara'da olan balığın %60'ını yunus balıkları yiyor. Biz %20'sini ancak yakalayabiliyoruz. O yetmiyor bir de ağlardaki balığı yemek için ağlarımıza saldırıyorlar. Eğer Yunuslar bu şekilde zarar vermeye devam ederse balıkçıların büyük bölümü bu işi bırakır. Kalanlarda yüksek maliyetlerle balık avlamaya devam eder. Kısacası balık fiyatları çok yükselir. Vatandaşlar kilosu 50 TL'den balık yer" diye konuştu.



Sürüler halinde ve planlı hareket ediyorlar



Yunus balıklarının eskiye nazaran çok daha akıllı ve planlı hareket ettiğine dikkat çeken Karakaş, "Yunuslar 30-40 balıklık sürüler şeklinde dolaşıyorlar. Bir birleri ile sürekli irtibat halindeler. Balıkçı teknelerinin motor sesini dahi tanıyorlar. Balıkçı teknelerinin peşine takılıp onlarla birlikte hareket ediyorlar. Ağların bir tuzak olduğunu biliyorlar. Ağlar sarkıtıldığında koordineli olarak balık sürülerini ağlara doğru sürüyorlar. Buraya kadar herşey normal. Ağlar çekilmeye başlandığında ise hep birlikte ağlara saldırıp balıkları yemeye başlıyorlar. İşte o anda hem ağlar zarar görüyor, hem de avlanan balıkların çoğu kullanılmaz hale geliyor" dedi.



"Doğdukları andan itibaren ağları saldırmayı öğreniyorlar"



Yunusların gerek sayılarının artması ve gerek doğdukları andan itibaren ağlara saldırmayı öğrenmelerinin onları eskiye nazaran daha saldırgan hale getirdiğini söyleyen Karakaş, "Bu bizi çok tedirgin ediyor. Ben birkaç seneye kadar yunusların açlık ya da saldırganlığı öğrenmeleri yüzünden insanlara saldıracaklarını iddia ediyorum. Şu anda 1 metreye kadar yaklaşmaya başladılar. Bu kaygımı birçok yerde dile getirdim. Umarım ben yanılırım. Ama eğer haklı çıkarsam bu çok korkutucu bir durum olacak" diye konuştu.



" Marmara Denizi'ne Yunus kovucular konulsun"



Balıkçılık yapan birçok ülkede yunusların kovulması için frekans üreten cihazların kullanıldığını da dile getiren S.S. Su Ürünleri Yalova Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, " Norveç'te bu teknoloji var. Belirli bölgelere yerleştirilen cihazlar sadece Yunus balıklarını rahatsız ederek kaçırıyor. Bu teknoloji Marmara Denizi'nde de uygulanmalı. Böylece Yunuslar Marmara Denizi'nden kaçar ve burada da balık popülasyonu artar. Aksi halde Marmara'da bir tane bile balık bırakmayacaklar" şeklinde konuştu. - YALOVA